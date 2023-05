The Lord of the Rings Gollum, su Amazon ad un prezzo scontato a pochi giorni dall'uscita

The Lord of the Rings: Gollum è in uscita il 25 maggio per PS4, PS5, Xbox One e Series X, l'edizione per Nintendo Switch è attesa entro la fine dell'anno. Su Amazon è preordinabile ad un prezzo scontato con un bonus preordine molto interessante, scopriamo prezzi e contenuti.

Il gioco verrà spedito assieme ad un poster "mappa" in regalo, il tutto al prezzo di 59,99 euro, il solo gioco costerebbe 59,99 euro e la mappa (venduta anche singolarmente) costa 7,99 euro. Di seguito i link a tutti i preordini del titolo:

The Lord of the Rings Gollum è stato sviluppato da Daedalic Entertainment, tra pochi giorni ci troveremo tra le mani un action adventure che ci vedrà nei panni del famoso e misterioso personaggio Gollum che dovrà lottare per la sopravvivenza ed esplorare tantissimi luoghi conosciuti della Terra di Mezzo. É il primo gioco de Il Signore degli Anelli in uscita anche per le console di nuova generazione (PS5 e Xbox Series X) la cui trama sarà particolarmente elaborata, godrà un comparto tecnico di alto livello con la possibilità di scegliere tra la modalità performance o prestazioni.

Al momento non sono previste altre edizioni del gioco, l'unica preordinabile in edizione fisica è la Standard Edition.