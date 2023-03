The Lord of the Rings Gollum: le atmosfere del Signore degli Anelli riecheggiano in video

La preannunciata presenza di The Lord of the Rings Gollum al Nacon Connect di marzo si concretizza con un nuovo trailer che ci reimmerge nelle atmosfere fantasy del Signore degli Anelli.

La nuova opera firmata da Daedalic Entertainment ci calerà nei panni consunti di Gollum per aiutarlo a ricongiungersi con 'il suo tesoro'. Atletico e agile, nonché scaltro e furtivo, il Gollum che interpreteremo nel corso dell'avventura farà leva sulla sua doppia personalità per approcciarsi ai pericoli di Mordor dimostrando la crudeltà del suo lato più malvagio e la socievolezza di Smeagol.

L'ultimo filmato si riallaccia al canovaccio narrativo delle opere di J.R.R. Tolkien per preannunciare la presenza di tante nuove storie che Daedalic intende raccontare per farci scoprire, ad esempio, cosa ha fatto Gollum nel suo periodo come schiavo sotto la Torre Oscura o nella sua permanenza con gli Elfi di Bosto Atro.

Il trailer del Nacon Connect ci ricorda che The Lord of the Rings Gollum sarà disponibile più avanti nel 2023 su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Nell'attesa di ricevere un chiarimento sulla finestra di commercializzazione dell'avventura di Gollum targata Nacon, vi lasciamo in compagnia del nostro speciale sul gioco del Signore degli Anelli abbandonato e resuscitato dai fan di Tolkien.