The Lord of the Rings Gollum in azione al Future Games Show

Come promesso, il Future Game Show: Spring Showcase prende il via con un pre-show che vede al timone della trasmissione streaming il team di Daedalic Entertainment.

Dopo un primo teaser a tema The Lord of the Rings: Gollum, l'Action Adventure ambientato nell'immaginario della Terra di Mezzo si mostra finalmente al grande pubblico in una prima sessione di gameplay. Nato dalla penna di J.R.R. Tolkien, il personaggio di Gollum/Smeagol trova una nuova dimensione, approdando sul mercato videoludico nei panni di protagonista assoluto di questa inedita avventura che si colloca nell'universo de Il Signore degli Anelli.



Il video gameplay presentato al Future Game Show: Spring Showcase ci mostra molteplici brevi assaggi dell'epopea che attende Gollum/Smeagol nel corso del gioco. Come di consueto potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news: cosa ve ne pare? Nel corso del proprio viaggio, i giocatori saranno chiamati a optare per diverse scelte morali, che faranno evolvere la morale della creatura tolkeniana. Per maggiori dettagli, sulle nostre pagine trovate la ricca anteprima di The Lord of the Rings: Gollum a cura di Giuseppe Arace.



Come già annunciato, The Lord of the Rings: Gollum prenderà vita su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S nel corso del 2022.