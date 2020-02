The Lord of the Rings Gollum: la cancellazione è vicina a causa dei problemi di Daedalic?

Come ormai ben saprete, la situazione di Daedalic Entertainment non è delle migliori e i problemi della software house potrebbero riversarsi su The Lord of the Rings: Gollum, progetto a rischio cancellazione secondo le ultime indiscrezioni.

Il totale fallimento di A Year of Rain, titolo cooperativo che voleva puntare a conquistare il mercato degli eSport ma che è riuscito a piazzare solo 5.000 copie in tre mesi, ha infatti avuto un impatto sensibile sulla situazione finanziaria dell'azienda. Lo sviluppo di A Year of Rain aveva infatti richiesto milioni di dollari in termini di investimenti e le grosse perdite hanno spinto Bastei Lübbe, che detiene il 51% dei creatori di Deponia, a rivedere la posizione dello studio all'interno del proprio modello di business. La ristrutturazione dell'azienda potrebbe quindi portare al taglio netto di The Lord of the Rings: Gollum, altro titolo ad alto budget che avrebbe dovuto mettere in evidenza le potenzialità tecniche delle console di prossima generazione PlayStation 5 e Xbox Series X e la cui uscita era prevista anche su PC e Nintendo Switch.

Al momento non c'è nessuna conferma ufficiale in merito alla cancellazione del progetto e per scoprirne il destino non possiamo far altro che attendere notizie dal team di sviluppo. Nel frattempo, se siete curiosi di saperne di più sul gioco, vi invitiamo a vedere il nostro Video Speciale su The Lord of the Rings: Gollum.