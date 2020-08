The Lord of the Rings Gollum: Daedalic illustra il gameplay dell'avventura nextgen

Non potendo assolutamente mancare all'appuntamento mediatico della Gamescom 2020 e del Future Games Show, il team di Daedalic Entertainment ha confezionato un video di The Lord of the Rings Gollum per illustrare il gameplay dell'avventura fantasy ambientata nella dimensione del Signore degli Anelli.

Pur senza mostrare delle scene di gioco inedite, gli autori di Daedalic hanno approfittato dell'occasione per illustrare l'approccio che adotteranno gli utenti interpretando Gollum.

La nuova trasposizione videoludica dell'iconico immaginario di J.R.R. Tolkien ci porterà all'ombra del Monte Fato per esplorare liberamente uno scenario pieno di pericoli e di ostacoli da superare. Anche per questo, gli sviluppatori sfruttano questo video per focalizzare le attenzioni degli appassionati sull'approccio stealth da assumere per superare le missioni più arcigne. Sempre a detta di Daedalic, non mancheranno poi dei frangenti dover poter fare sfoggio delle abilità parkour dell'alter-ego di Smeagol!

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia dell'ultimo video di The Lord of the Rings Gollum e vi ricordiamo che il titolo è previsto al lancio nel corso del 2021 su PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PS5 e Xbox Series X.