The Lord of the Rings Gollum: Daedalic si scusa per il lancio disastroso

Nonostante la difesa di molti sviluppatori per The Lord of the Rings Gollum, gli stessi Daedalic Entertainment ammettono di averla 'combinata grossa' spiegando, con l'immancabile lettera di scuse sui social, di essere già al lavoro sulle patch.

"Cari giocatori, vorremmo scusarci sinceramente per l'esperienza deludente che molti di voi stanno avendo con The Lord of the Rings Gollum sin dalla sua uscita", esordisce su Twitter il team Daedalic prima di aggiungere che "riconosciamo e siamo profondamente dispiaciuti del fatto che il gioco non abbia soddisfatto le aspettative che ci eravamo prefissati. Vi preghiamo perciò di accettare le nostre sincere scuse per qualsiasi delusione che possiamo avervi causato".

Nel messaggio, Daedalic Entertainment sottolinea che l'obiettivo dello studio è sempre stato quello di raccontare un'avventura che potesse essere avvincente e coinvolgente per tutti i fan de Il Signore degli Anelli. Proprio per questo, gli sviluppatori confermano di voler ascoltare la community per risolvere i bug e i problemi tecnici riscontrati dagli acquirenti della prima ora: "Continueremo ad aggiornarvi sui nostri progressi e a fornire delle comunicazioni trasparenti in merito alle patch e ai miglioramenti imminenti".

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di The Lord of the Rings Gollum.