Che fine ha fatto The Lord of the Rings Gollum? Dettagli sull'uscita da Nacon

Doveva uscire lo scorso settembre, ma invece The Lord of the Rings Gollum venne rinviato da Nacon, che all'epoca rivelò l'intenzione di spostare la data d'uscita giusto di qualche mese. Ad oggi, però, il publisher non ha ancora rivelato quando sarà possibile giocare l'opera firmata Daedalic Entertainment.

In ogni caso sembra che ci sarà ancora da aspettare ancora per un po' di tempo: stando a quanto rivelato dalla stessa Nacon nel report relativo ai suoi ultimi risultati finanziari, l'avventura stealth incentrata su Gollum verrà pubblicata entro la prima metà dell'anno fiscale 2023-2024: questo significa che il gioco verrà pubblicato in un periodo compreso tra aprile e settembre 2023. Non ci sono per il momento dettagli più precisi sulla finestra di lancio, che dunque appare ancora piuttosto distante.

Annunciato da Daedalic Entertainment nel 2019, The Lord of the Rings Gollum era inizialmente previsto per il 2021, salvo poi essere spostato al 2022 e successivamente al 2023. Il primo video-gameplay vero e proprio del gioco, risalente al luglio dello scorso anno, aveva fatto emergere più di una perplessità, come raccontato anche nella nostra anteprima di The Lord of the Rings Gollum, da qui la decisione di publisher e sviluppatori di posticipare l'esordio sul mercato con l'obiettivo di offrire ai fan la "miglior esperienza possibile".

La speranza è che il tempo di lavoro extra e la nuova data d'uscita ancora da stabilire chiaramente abbiano permesso agli autori di apportare tutte le modifiche e migliorie necessarie per rendere The Lord of the Rings Gollum un'opera che renda onore all'opera di J.R.R. Tolkien.