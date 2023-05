The Lord of the Rings Gollum difeso da più sviluppatori: 'I giochi son difficili da fare'

Il lancio dell'ultima fatica di Daedalic Entertainment non è andato per il verso giusto: The Lord of the Rings Gollum ha una media attorno al 40, ed anche il pubblico è rimasto molto insoddisfatto dalla resa del gioco. Tuttavia, diversi sviluppatori dell'industria hanno voluto prendere le difese dell'opera prodotta da Nacon.

Tra questi autori schierati dalla parte di The Lord of the Rings Gollum troviamo Dannie Corleone, membro di Santa Monica Studio che ha preso parte allo sviluppo del pluripremiato God of War Ragnarok, così come anche a giochi quali God of War Ascension, Rise of the Tomb Raider, Marvel's Avengers e Sonic Boom Rise of Lyric. E' proprio su quest'ultimo che Corleone si sofferma, facendo notare in un tweet che il gioco di Sonic ha 32 di media su Metacritic ma si dice ugualmente orgoglioso di averci lavorato: "I giochi son difficili da fare, e indipendentemente dai risultati ogni progetto ha i suoi lati positivi ed i suoi insegnamenti. Metto in mostra il mio gioco con il risultato più basso perché sono orgoglioso del tempo che ho passato a lavorarci con alcune delle persone che più adoro in quest'industria", afferma Corleone, che conclude: "Alcune cose ti sfuggono dalle mani, dunque siate gentili gli uni con gli altri".

Pensiero analogo anche da John McKellan di No Code, studio al lavoro su Silent Hill Townfall e che in passato ha lavorato ad All Points Bulletin, gioco con 58 di media su Metacritic: "Ancora fiero del nostro lavoro", esordisce McKellan per poi aggiungere che "Nessuno vuole pubblicare un brutto gioco, e possono esserci migliaia di ragioni per cui ciò può accadere e che sono fuori dal nostro controllo. Ciò che puoi fare è imparare da quanto fatto". Esattamente lo stesso pensiero di Aron Durkin di Super Spline, in precedenza tra gli autori di All Star Karate che ha raggiunto una media di 46: "Tanto tempo fa ho imparato molto e passato bei momenti con un piccolo team che voleva provare a creare qualcosa di divertente per bambini. Nessuno vuole creare un brutto gioco, questo è un business difficile".

Jack Tondeur, ex membro di Firesprite Games, è stato uno degli sviluppatori coinvolti in The Troll and I, gioco con un Metascore di 27: "Questo fu il primo gioco su cui lavorai dall'inizio alla fine. Una manciata di persone talentuose provarono a realizzare qualcosa di molto ambizioso e per diverse ragioni non ha funzionato, ma lavorare su questo progetto praticamente mi ha insegnato come essere un gameplay animator". Infine, tra gli altri a difendere The Lord of the Rings Gollum troviamo anche Marcel Hatam, ex membro di BioWare e Blizzard, che si è detto dispiaciuto per l'accoglienza riservata al gioco di Daedalic, e Jeryce Dianingana di Rocksteady, che esprime massima solidarietà ai suoi colleghi.

Nella nostra recensione di The Lord of the Rings Gollum abbiamo messo in evidenza i tanti aspetti che non funzionano nell'opera, ma resta in ogni caso vero che anche da un progetto non riuscito c'è sempre tanto da imparare: è esattamente questo il messaggio che vari membri dell'industria hanno voluto lanciare ai giocatori.