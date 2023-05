The Lord of the Rings Gollum, che disastro! Media inferiore a 40 su PS5

Doveva uscire originariamente nel 2021, ma i tanti rinvii avevano lasciato intendere che la situazione attorno a The Lord of the Rings Gollum non fosse esattamente rosea. E con il debutto del gioco completo i timori della vigilia si sono purtroppo trasformati in realtà.

Come emerge dal noto portale Metacritic, la critica internazionale ha infatti accolto in maniera fortemente negativa l'avventura stealth sviluppata da Daedalic Entertainment: nel momento in cui scriviamo, infatti, la versione PlayStation 5 di The Lord of the Rings Gollum riporta un desolante 38 di media, frutto di 21 recensioni differenti: nessuna di queste è da semaforo verde (dunque con un voto dal 75 in su), e l'unica valutazione dignitosa proviene da IGN Adria, che ha assegnato un 70 al gioco. Tutti gli altri verdetti non vanno oltre il 55 ed abbondano in particolare le insufficienze gravi, con tanti 40 e persino dei 20.

Non va molto meglio con la media della versione PC, che raggiunge un 43 basato su 13 valutazioni (compresa la nostra recensione di The Lord of the Rings Gollum): in questo caso il voto migliore è un 65 assegnato da Wccftech, ma per il resto c'è spazio solo per bocciature ed opinioni molto tiepide. Nessun voto, invece, è stato finora raccolto per le versioni Xbox Series X/S e Xbox One, mentre c'è un solo verdetto per l'edizione PS4, un 40 di Gamer Escape.

Oltre il danno pure la beffa: negli scorsi giorni The Lord of the Rings Gollum è stato vittima di un leak enorme, con l'intera avventura finita in rete. Insomma, la produzione Nacon è stata davvero sfortunata.