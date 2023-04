The Lord of the Rings Gollum è in fase Gold: sta per arrivare, stavolta sul serio!

C'è voluto parecchio tempo e una lunga serie di rinvii che sembrava non avere mai fine, ma a quanto pare ci siamo per davvero: lo sviluppo di The Lord of the Rings Gollum è concluso, con Nacon e Daedalic Entertainment che annunciano la tanto attesa fase Gold per il gioco.

E' dunque tutto pronto per il lancio dell'Action/Adventure con elementi Stealth incentrato su Gollum, previsto per il 25 maggio 2023 su PC e console PlayStation e Xbox. In merito invece all'uscita di The Lord of the Rings Gollum su Nintendo Switch ci sarà invece da aspettare ancora un po': la versione per la console ibrida di Nintendo è infatti attesa più avanti nel corso del 2023, sebbene per il momento gli autori non abbiano ancora fornito indicazioni su una possibile finestra di lancio per questa specifica edizione.

The Lord of the Rings Gollum venne originariamente annunciato nel marzo del 2019, ed all'epoca l'uscita venne fissata per il 2021. Il debutto venne tuttavia posticipato al 2022, con Nacon che lo fissò al primo settembre dello scorso anno. Nemmeno questa data si è tuttavia concretizzata, con il gioco che andò incontro ad un ulteriore rinvio a tempo indeterminato. Dopo alcuni mesi di silenzio, lo scorso marzo è stato confermato il debutto dell'avventura per il prossimo 25 maggio.

Manca dunque ancora un mese e poco più prima di mettere le mani sulla nuova produzione videoludica incentrata su Il Signore degli Anelli, e per ingannare l'attesa potete leggere il nostro provato di The Lord of the Rings Gollum così da farvi una prima idea su cosa aspettarvi dall'opera sviluppata da Daedalic Entertainment.