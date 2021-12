The Lord of the Rings Gollum sarà ai Game Awards 2021

Al buon Geoff Keighley piace stuzzicare i suoi spettatori e quando manca una settimana esatta alla messa in onda degli attesissimi Game Awards 2021, ha svelato il nome di uno dei giochi illustri che parteciperanno allo show.

Con una brevissima clip, gli organizzatori dei Game Awards 2021 ci ha fatto sapere che durante la manifestazione tornerà a mostrarsi anche The Lord of the Rings: Gollum, gioco d'azione e avventura in sviluppo presso gli studi di Daedalic Entertainment. Il breve frammento di video condiviso su Twitter ci offre un assaggio del trailer che verrà mostrato, con un Gollum che striscia nell'ombra prima di avventarsi alle spalle di un ignaro orco. Potete ammirarlo anche voi dirigendovi in calce a questa notizia.

Presentato nel 2019 come il gioco più ambizioso della storia di Daedalic Entertainment, The Lord of the Rings Gollum era inizialmente previsto nel corso del 2021, prima di essere rinviato all'anno prossimo. Quest'anno il titolo si è mostrato in due distinte occasioni, dapprima al Future Game Show e poi al Nacon Connect. Come si suol dire, non c'è due senza tre: cosa vi aspettate dal nuovo trailer? Nell'attesa, se non avete mai sentito parlare del gioco, potete rimettervi in pari leggendo la nostra anteprima di Gollum.