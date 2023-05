The Lord of the Rings Gollum, leak enorme: un video mostra l'intero gioco

Ad una manciata di giorni dal debutto ufficiale, The Lord of the Rings: Gollum finisce vittima di un leak gigantesco, con cui l'intera esperienza curata da Daedalic Entertainment è stata mostrata in rete.

Su YouTube è trapelato un filmato di gameplay che mostra un intero playthrough di The Lord of the Rings: Gollum, in arrivo su PC e console il 25 maggio. Sebbene il leak possa indubbiamente invogliare a dare uno sguardo più approfondito all'avventura di Deadalic ambientata nell'universo di J.R.R Tolkien, vi invitiamo caldamente ad evitare il filmato e stare attenti agli spoiler se è vostra intenzione preservare la vostra esperienza personale.

Il filmato di gioco mostra una partita intera terminata nel giro di 10 ore scarse, ma sono stati gli sviluppatori di Daedalic a specificare che un walkthrough completo e rilassato porterà via all'incirca il doppio del tempo. In ogni caso, avremo un quadro più chiaro della longevità e di tutti gli altri aspetti della produzione all'interno della nostra recensione.

La versione del gioco che possiamo osservare in questo video gameplay esteso gira su un PC munito di intel Core (Tm) i7 -7700k cpu 4.20 ghz, 32GB di RAM e una GPU RTX serie 30. Su console sappiamo che The Lord of the Rings Gollum avrà quality e performance mode.