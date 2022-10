The Lord of The Rings: Gollum sarà legato alle opere originali

Come abbiamo saputo nell'arco degli ultimi mesi, The Lord of The Rings: Gollum non arriverà più sul mercato nel corso del 2022. Il progetto in questione, pubblicato da Nacon, è rimandato a data da destinarsi , ma ciò nonostante il desiderio di provare con mano questo nuovo prodotto non sembra aver abbandonato la mente dei videogiocatori.

Le produzioni videoludiche attinenti all'universo narrativo ideato e concepito da J. R. R. Tolkien sono ampie e variegate, ed alcune di queste le abbiamo potute apprezzare parecchio nel corso delle ultime generazioni di console. Quel mondo immaginario, infatti, si presta molto bene ad una reinterpretazione cinematografica, ludica o cartacea che sia, il che ha sempre costituito uno dei principali punti di forza de Il Signore Degli Anelli e di Lo Hobbit.

Proprio qui entra in gioco Nacon, con il suo annunciato progetto The Lord of The Rings: Gollum, il cui protagonista sarà, appunto, l'enigmatico e carismatico Smeagol. Le sopracitate reinterpretazioni delle opere di Tolkien, per quanto affascinanti potessero essere per gli amanti del genere fantasy, si prestavano ad un evidente discostamento dalla concezione originale dell'autore, il che andava a ledere la fedeltà delle produzioni a favore di una linearità più in linea con gli interessi del pubblico o, in altri casi, l'eccessivo attaccamento al lavoro dello scrittore dava poco spazio di manovra creativa.

Da questo punto di vista, invece, The Lord of The Rings: Gollum compie un passo in avanti, decretando il vero potenziale della produzione videoludica: il gioco non sarà né una lode priva di animo proprio alle opere cartacee né sarà una totale reimmaginazione di quel mondo. Come dichiarato dal responsabile editoriale Jonas Hüsges al portale di Games Industry, infatti, sembrerebbe che il gioco ricalchi le orme della prima trilogia, prodotta da Peter Jackson.

Tuttavia, il team di sviluppo sta provando ad esplorare nuove prospettive di veduta dell'opera originale, proprio a causa del desiderio di esplorare molto più nel profondo - rispetto ai sopracitati lavori cinematografici e non solo - di un personaggio iconico e centrale per l'intera narrazione delle vicende della Terra di Mezzo. Seppure Gandalf avesse già raccontato parte delle avventure di Gollum, nei film ma soprattutto nei romanzi, non vi è stato abbastanza spazio per una creatura esemplare come Smeagol. Non ci resta dunque che aspettare l'arrivo di The Lord of The Rings: Gollum, il quale si è già mostrato con un video gameplay di presentazione al grande pubblico.