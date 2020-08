The Lord of the Rings: Gollum si mostra nel nuovo teaser trailer

Arriva a sorpresa un nuovissimo teaser trailer di The Lord of the Rings: Gollum, uno dei primi giochi ad essere stato annunciato anche per le piattaforme di prossima generazione Sony e Microsoft, ovvero PlayStation 5 e Xbox Series X.

Dopo alcuni mesi di assenza dalle scene, il team di sviluppo è tornato a mostrare il prodotto con un breve filmato in computer grafica che mostra il protagonista, Gollum, mentre si muove all'interno di una caverna e dà una sbirciata all'esterno, permettendo agli spettatori di vedere anche il Monte Fato.

Vi ricordiamo che il gioco avrà come protagonista la mostruosa creatura e sarà un titolo stealth. Il progetto è attualmente in lavorazione presso lo stesso team responsabile della serie Deponia, Daedalic Entertainment, e arriverà nel corso del 2021 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch e PC.

Sulle nostre pagine trovate anche un articolo d'approfondimento sul gameplay di The Lord of the Rings: Gollum, dal momento che solo qualche mese fa gli sviluppatori hanno fornito un bel po' di informazioni sul gioco, accompagnate da una ricca collezione d'immagini che ci hanno permesso di avere una prima idea su cosa aspettarci.