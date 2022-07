The Lord of the Rings Gollum non esce più a settembre: NACON conferma il rinvio

Con una nota congiunta di NACON e Daedalic Entertainment, il publisher francese e gli sviluppatori tedeschi ci informano che il lancio di The Lord of the Rings Gollum, previsto fino ad oggi per l'inizio di settembre, subirà un rinvio su tutte le piattaforme.

Le due realtà videoludiche europee si rivolgono direttamente agli appassionati per "ringraziarli della pazienza e supporto. Negli ultimi anni, Daedalic ha lavorato duramente per condividere la visione di una storia straordinaria, ambientata in un mondo mozzafiato pieno di magia e meraviglia. Ci dedichiamo a soddisfare le aspettative della nostra community e a scoprire la storia non raccontata di Gollum in un modo che onori la visione di J.R.R Tolkien".

In ragione di questo impegno, e della volontà di offrire agli appassionati de Il Signore degli Anelli un videogioco ancora più rifinito e divertente, NACON e Daedalic hanno deciso di concedersi più tempo per concretizzare questa importante visione: "Per offrire la migliore esperienza possibile ai nostri appassionati, abbiamo scelto di spostare di qualche mese la finestra di lancio di The Lord of the Rings Gollum. Maggiori dettagli sulle tempistiche esatte della nuova finestra di uscita verranno condivise nel prossimo futuro".



In attesa di scoprire la nuova data di commercializzazione, vi lasciamo al nostro speciale su The Lord of the Rings Gollum tra certezze e dubbi dell'ultimo video gameplay.