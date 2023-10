The Lord of the Rings Gollum, novità da dietro le quinte: budget pari a 15 milioni di euro

The Lord of the Rings Gollum è sparito dai radar in via definitiva nel corso degli scorsi mesi, complice un lancio disastroso che ne ha sancito un fallimento compiutosi sin dai primi istanti di vita del progetto: dopo Gollum, infatti, Daedalic non svilupperà più videogiochi, terminando un'epoca di produzioni targate Daeadalic Entertainment.

Nonostante le notizie assenti sul titolo, se non per la risoluzione di alcuni grossi bug con la patch 2.2 di The Lord of The Rings Gollum nei primi giorni di agosto e nient'altro, il controverso gioco è tornato a far parlare di sé a seguito di alcune informazioni interessanti emerse di recente: sembrerebbe, infatti, che The Lord of the Rings Gollum abbia richiesto un budget per lo sviluppo di 15 milioni di euro. A lanciare l'indiscrezione è l'account YoutTube di Game Two, il quale ha svolto un'indagine sul dietro le quinte del titolo in questione.

Pur trattandosi di un video in lingua tedesca, grazie alla traduzione di alcuni documenti apparsi al minutaggio 32:30 è possibile intravedere un riferimento al dettaglio incriminato: quello dei 15 milioni di euro per The Lord of the Rings Gollum è un valore approssimato, ma si tratterebbe di un valore alquanto vicino alla realtà che ha caratterizzato i lavori sul controverso gioco. Si attendono conferme ufficiali dalla software house, ma cosa ne pensate di quanto rivelato dalle indagini sul processo creativo che ha portato alla nascita e alla stessa fine del progetto videoludico basato su di una delle IP più importanti del mondo cinematografico e non solo?