The Lord of the Rings Gollum, parlato elfico come DLC a pagamento: gli autori si difendono

Negli scorsi giorni Nacon e Daedalic Entertainment hanno rivelato i contenuti della Precious Edition di The Lord of the Rings Gollum, tra i quali è presente anche il doppiaggio in Sindarin per gli Elfi. I bonus della Precious Edition tuttavia saranno anche in vendita a parte come DLC.

Non tutti hanno gradito la distribuzione di una lingua aggiuntiva come contenuto scaricabile a pagamento, ma Daedalic Entertainment ha spiegato ad Eurogamer che il parlato in Sindarin è stato pensato per i più grandi appassionati di J. R. R. Tolkien che vogliono vivere un'esperienza quanto più possibile fedele e vicina alle opere del leggendario scrittore. "E' un DLC per i veri devoti di Tolkien che vogliono immergersi ancora di più nel mondo della Terra di Mezzo. Noi di Daedalic siamo andati ancora oltre assumendo doppiatori professionisti che sono stati istruiti su come parlare Sindarin attraverso i nostri esperti di lore", affermano gli sviluppatori.

Gli autori inoltre specificano che "gli Elfi nel gioco base parleranno nella loro lingua nativa di tanto in tanto", e che "il DLC del doppiaggio in Sindarin aggiunge ulteriori linee di dialogo aggiuntive per alcuni personaggi di sfondo", assicurando che chi non acquisterà il DLC si godrà comunque un'esperienza fedele ai classici di Tolkien.

Ricordiamo che The Lord of the Rings Gollum è entrato in fase Gold, dunque è tutto pronto per il suo esordio su PC e console PlayStation e Xbox il prossimo 25 maggio. Il nostro provato di The Lord of the Rings Gollum vi illustra inoltre le sensazioni che il gioco ci ha per ora trasmesso, in attesa della versione completa.