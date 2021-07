The Lord of the Rings Gollum: personaggi e ambientazioni nel nuovo video di Daedalic

Come promesso da Daedalic Entertainment nei giorni scorsi, The Lord of the Rings: Gollum è tornato a mostrarsi in occasione della seconda edizione di Nacon Connect accompagnato da un'intervista agli sviluppatori.

Nel nuovo video pubblicato in occasione del Nacon Connect, Daedalic Entertainment ha proposto un'intervista agli sviluppatori di The Lord of the Rings: Gollum durante la quale il produttore Harald Riegler ha introdotto alcuni dei personaggi più iconici e delle ambientazioni più spettacolari che Gollum incontrerà durante l'avventura action stealth: partendo da Mordor per arrivare alle Miniere di Moria, il protagonista viaggerà per la Terra di Mezzo imbattendosi in figure celebri come Barad-Dur, il re degli elfi di Mirkwood Thranduil (padre di Legolas) e il grande mago grigio Gandalf.

The Lord of the Rings: Gollum metterà i giocatori nei panni di Gollum, intenzionato a riconquistare il suo prezioso anello perduto e diviso tra due personalità: saranno proprio i giocatori a decidere quale dei due lati prenderà il sopravvento, tra il bene e il male. Prima di lasciarvi al video vi ricordiamo che The Lord of the Rings: Gollum uscirà nell'autunno del 2022 per PC, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X/S.