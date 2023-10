The Lord of the Rings Gollum: il post di scuse sarebbe stato scritto con ChatGPT

The Lord of the Rings: Gollum è un disastro sotto gli occhi di tutti, reso ancor più doloroso dalle aspettative che una licenza come quella de Il Signore degli Anelli inevitabilmente attira su di sé. Nonostante siano passati molti mesi l'argomento è ancora caldo e il canale YouTube tedesco Game Two si è addentrato dietro le quinte dello sviluppo.

Tramite un attento lavoro di ricerca e grazie al contributo delle figure coinvolte nello sviluppo, Game Two ha provato a ricostruire cos'è andato storto durante la lavorazione di The Lord of the Rings: Gollum, la cui disastrosa accoglienza ha convinto Daedalic ad abbandonare per sempre lo sviluppo dei videogiochi e licenziare buona parte dell'organico per concentrarsi sulla sola pubblicazione. Il video speciale è purtroppo in tedesco, una lingua che non tutti noi mastichiamo, ma grazie ai sottotitoli di YouTube è possibile capirci qualcosa. Abbiamo così appreso che il budget stanziato da Daedalic per The Lord of Rings: Gollum è stato di 15 milioni di dollari, una somma sicuramente grossa per la compagnia tedesca ma sicuramente inferiore a quella necessaria per la creazione dei tripla A di oggi.

Dal video speciale emerge inoltre che il post con cui Nacon ha provato a scusarsi con i videogiocatori dopo l'infausto lancio sarebbe stato scritto con ChatGPT, dunque non dagli sviluppatori o quantomeno da un addetto alla comunicazione. Quel post, rivelatosi del tutto inefficace nel sedare i malumori dei videogiocatori e della critica, al momento della sua diffusione ha colpito tutti per i suoi toni asettici e per un grossolano errore nella battitura del titolo del gioco, riportato come "The Lord of the Ring: Gollum", senza la "s" al termine della parola "ring". La rivelazione di Game Two, secondo il quale tutto ciò sarebbe stato scritto con un'intelligenza artificiale, potrebbe dunque spiegare tutto. Sviluppare un videogioco non è affatto semplice, specialmente quando le ambizioni e le aspettative sono molto elevate, quindi sappiamo bene che è facile fallire, com'è successo appunto con Gollum, tuttavia comprendiamo anche il pensiero di chi ritiene che bisogna avere il coraggio di metterci la faccia.