The Lord of the Rings Gollum, la Precious Edition parla elfico: edizioni e bonus preordine

Contestualmente al reveal dei requisiti minimi e consigliati della versione PC, i ragazzi di Nacon e Daedalic Entertainment hanno anche svelato i bonus preordine e i contenuti della Precious Edition di The Lord of the Rings: Gollum.

The Lord of the Rings: Gollum arriverà sul mercato il prossimo 25 maggio in due differenti edizioni: la Standard Edition, comprendente esclusivamente il gioco base, e la Precious Edition (59,99 euro su PC, 69,99 euro su PlayStation e Xbox), così chiamata in onore del termine che Gollum usa per riferirsi all'anello in lingua originale (da noi adattato con "tesoro").

Tra i contenuti aggiuntivi dell'edizione più prestigiosa del lotto spicca senza ombra di dubbio il doppiaggio in Sindarin degli Elfi, ma c'è ovviamente anche dell'altro. Ecco tutti i contenuti della Precious Edition di The Lord of the Rings Gollum:

Sindarin VO DLC: dona ancora più autenticità all'esperienza di gioco facendo parlare gli Elfi in Sindarin, la lingua degli Elfi creata da J. R. R Tolkien;

Lore Compendium DLC: un menu interattivo che si aggiorna durante l'avanzamento offrendo sempre più informazioni sul gioco, le ambientazioni e gli eventi;

Colonna sonora originale: un'applicazione che consente di ascoltare in qualsiasi momento la colonna sono orchestrale del gioco, remixata in 17 differenti brani;

Art Exhibition: un'applicazione che mostra i retroscena del processo di creazione del gioco, con molti disegni e segreti di sviluppo.

Prenotando prima del lancio una qualsiasi delle due edizioni riceverete come Bonus Preordine l'Emotes Pack DLC, che include sei espressioni e gesti iconici di Gollum. La pubblicazione, ricordiamo, è prevista per il 25 maggio su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Non temete, non verrà rinviato un'altra volta: The Lord of the Rings: Gollum è già entrato in fase Gold!