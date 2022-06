The Lord of the Rings Gollum ora è preordinabile su Amazon al prezzo minimo garantito

Il Signore degli Anelli: Gollum è un videogioco action/adventure in arrivo il 1 settembre sviluppato da Daedalic Entertainment e co-pubblicato da Nacon, il gioco è basato sulle vicende narrate da Il Signore degli Anelli e si incentra sul personaggio di Gollum prima degli eventi de Il Signore degli Anelli.

Gollum è uno dei personaggi più affascinanti nel mondo de Il Signore degli Anelli, furtivo, atletico ed agile, brama costantemente dalla voglia di possedere ancora una volta il famoso anello del potere. Ha visto cose che nessuno potrebbe anche solo immaginare ed è sopravvissuto a cose che nessuno oserebbe nominare. Diviso dalla sua doppia personalità, può essere tanto crudele e malvagio come Gollum, quanto cauto e socievole come Sméagol.

Grazie al gioco The Lord of the Rings: Gollum, sarà ora possibile vivere la sua storia, dal suo periodo come schiavo sotto la Torre Oscura fino alla sua permanenza con gli Elfi di Bosco Atro.

