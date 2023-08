The Lord Of The Rings Gollum: la prossima patch risolverà alcuni grossi bug

Daedalic Entertainment ha rilasciato un nuovo aggiornamento per correggere alcuni aspetti di The Lord of the Rings: Gollum. La Patch 2.2 punta a risolvere alcuni grossi bug, anche se ancora non è dato sapere quanto questi miglioramenti possano incidere sull'esperienza di gioco complessiva.

Come sappiamo, l'accoglienza del gioco è stata piuttosto critica e Digital Foundry ha stroncato The Lord of the Rings: Gollum, definendolo un «disastro tecnico». Ciò nonostante, la patch correttiva è indubbiamente gradita per migliorare il gameplay, qualora ci fosse il desiderio di provare il gioco per la prima volta o riprenderlo fra le mani.

Tra le novità della patch 2.2, è stato risolto un problema per cui gli indicatori di missione potevano scomparire dopo aver proseguito dal menu principale. Il team di sviluppo è intervenuto anche su aspetti quali il sistema di checkpoint per migliorare la stabilità del titolo ed eliminare fastidiosi bug correlati.

Sistemate anche la perdita del focus del mouse all'apertura delle impostazioni, la regolazione della modalità DLSS e della nitidezza durante il caricamento di un salvataggio da una versione precedente, scossoni alla telecamera imprevisti, o i collezionabili ridondanti.

Nonostante queste e ulteriori correzioni apportate a The Lord of the Rings: Gollum, resta il fatto che Daedalic ha dichiarato che non svilupperà più videogiochi.