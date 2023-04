The Lord of the Rings Gollum: il Ray Tracing è davvero un tesoro nel video 4K su RTX

Mentre il team di Daedalic di annunciare la fase Gold di The Lord of the Rings Gollum, NVIDIA mostra i benefici offerti dal DLSS 3 nell'utilizzo del Ray Tracing giocando in 4K su un PC equipaggiato con una scheda video della famiglia GeForce RTX Serie 40.

Grazie alla tecnologia di frame generation e alla potenza computazionale delle GPU di fascia alta della casa verde, tutti gli emuli di Gollum avranno modo di immergersi nelle atmosfere di Mordor per apprezzare un sistema di illuminazione realistico e un'esperienza di gioco estremamente fluida.

Il Gollum che interpreteremo nella nuova avventura di Daedalic sarà un personaggio molto atletico e agile, nonché scaltro e furtivo: il nostro alter-ego sfrutterà la sua doppia personalità per approcciarsi ai pericoli ricorrendo all'occorrenza al suo lato più malvagio e alla socievolezza di Smeagol.

Vi lasciamo in compagnia del nuovo video di The Lord of the Rings Gollum e vi ricordiamo che il titolo sarà disponibile dal 25 maggio su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, e successivamente anche su Nintendo Switch. Qualora ve lo foste perso, vi consigliamo di leggere il nostro speciale su The Lord of the Rings Gollum e l'omaggio di Daedalic a Tolkien.