The Lord of the Rings Gollum: i requisiti per giocare in 4K con Ray Tracing

Daedalic Entertainment ha annunciato che Il Signore degli Anelli Gollum è in fase Gold, il gioco uscirà alla fine di maggio su PC e console e a tal proposito il publisher ha pubblicato i requisiti consigliati per giocare in 4K con Ray Tracing attivo.

Scopriamo quindi che per giocare in qualità Ultra con Preset High in 4K/60fps senza Ray Tracing bisognerà possedere un computer capace di soddisfare almeno questi requisiti: CPU Intel i5-8400 o AMD Ryzen 5 3600, 8 GB RAM e GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 compatibile DLSS.

Per giocare invece a settaggi Ultra con Ray Tracing attivo e Preset Epic a 4K/60fps bisognerà possedere una CPU CPU Intel i5-8400/AMD Ryzen 5 3600 o superiore, almeno 16 GB di memoria RAM e una scheda video NVIDIA GeForce RTX 4080 compatibile con DLSS 3. Gli unici sistemi operativi supportati sono Windows 10/11, richiesti almeno 45 GB di spazio libero per l'installazione. Un video mostra Il Signore degli Anelli Gollum in Ray Tracing su PC, ecco invece i requisiti minimi e consigliati per giocare in Full HD a Gollum.

The Lord of the Rings Gollum esce il 25 maggio su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S, la versione per Nintendo Switch è stata confermata ma è ancora priva di una data di uscita.