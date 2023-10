The Lord of the Rings Gollum: su Steam non ci sta giocando nessuno

Mentre Redfall sembra aver avuto una minima ripresa grazie al corposo aggiornamento pubblicato nel corso degli ultimi giorni, il numero di giocatori su Steam di The Lord of the Rings Gollum è colato a picco.

Il titolo firmato Daedalic Entertainment, che è stato oggetto di scherno da parte di molti videogiocatori per via degli innumerevoli problemi tecnici e di gameplay che lo affliggono, non ha giocatori attivi sul client Valve. Come viene segnalato su Steam Charts, c'è stato un periodo nel quale nessuno giocava a The Lord of the Rings Gollum ed ora il numero di utenti connessi al titolo è solo di 3. A dire il vero, i risultati raggiunti dal gioco sulla piattaforma non sono entusiasmanti nemmeno se si guarda alla finestra di lancio, dal momento che il picco massimo di giocatori connessi è di soli 758, un numero incredibilmente basso se confrontato con la quasi totalità dei prodotti noti al pubblico.

Nel frattempo sta facendo discutere anche il modo in cui l'azienda sta gestendo le critiche al progetto, visto che risale proprio a pochi giorni fa la notizia secondo la quale il post di scuse per The Lord of the Rings Gollum sarebbe stato scritto con ChatGPT. Insomma, la situazione non è delle migliori.