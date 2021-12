The Lord of the Rings Gollum: nuovo story trailer ai Game Awards 2021

Era già stato confermato nei giorni precedenti che The Lord of the Rings Gollum sarebbe stato ai Game Awards 2021, ed in effetti è andata proprio così: l'Action/Adventure sviluppato da Daedalic Entertainment è tornato a mostrarsi durante la cerimonia di premiazione dei migliori giochi del 2021.

Il nuovo trailer, della durata di circa un minuto, non mostra in verità sequenze di gameplay rivelandosi invece un inedito story trailer per l'avventura che narrerà una vicenda completamente inedita incentrata sull'iconico personaggio de Il Signore degli Anelli. Attualmente non c'è ancora nessuna conferma su quando il gioco vedrà la luce: ad inizio anno, infatti, The Lord of the Rings Gollum è stato rinviato al 2022, e da allora gli sviluppatori non hanno più parlato in maniera chiara della finestra di lancio e della precisa data d'uscita del gioco.

Resta dunque la grande curiosità di scoprire cosa effettivamente offrirà l'avventura interamente incentrata su Gollum: in chiave narrativa per il momento è confermato che la vicenda si svolge prima degli eventi narrati ne Il Signore degli Anelli e ne Lo Hobbit, e approfondirà ulteriormente le conoscenze dei fan sul personaggio. Ricordiamo infine che il titolo arriverà su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch.