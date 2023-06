The Lord of the Rings Gollum stroncato da DF: 'È un disastro tecnico'

Dopo aver messo alla prova le potenzialità retrogaming di Xbox Series S con gli emulatori, Digital Foundry ha condotto dei test sulle versioni console di The Lords of the Rings Gollum dai quali emergono, purtroppo, i tanti problemi già segnalati dagli acquirenti della prima ora dell'avventura stealth di Daedalic.

"The Lord of the Rings Gollum è davvero il disastro tecnico lamentato da tutti?", esordisce sarcasticamente il team di DF prima di spiegare che "beh, la risposta a questa domanda è sì, è un disastro, ma in realtà ci sono alcune curiosità nel codice pre-lancio su cui vale la pena indagare".

L'esperto collettivo di 'giornalisti tecno-ludici' spiega che i problemi della nuova esperienza interattiva di Daedalic Entertainment non si limitano alle sole prestazioni, ma abbracciano tanti altri aspetti dell'esperienza di gioco e le scelte di design. Dai test di DF emergono quindi i numerosi bug, crash e gitch descritti dagli utenti e dai recensori, oltre a dei gravi problemi legati alla gestione della telecamera, alle animazioni 'scattose' e alle incongruenze nel sistema di collisioni. E questo, per tacere dei pesanti cali di framerate che affliggono ogni modalità grafica su console.

Nel complesso, Digital Foundry ritiene quindi che le numerose lacune di The Lord of the Rings Gollum "non giustificano il prezzo elevato del gioco", tanto di spingersi a ritenerlo "un peccato imperdonabile" alla luce dei problemi prestazionali, di design e di gameplay. Qualora ve la foste persa, qui trovate la nostra recensione di The Lord of the Rings Gollum.