The Lord of the Rings Gollum, svelati i requisiti minimi e raccomandati su PC

Ora che The Lord of the Rings Gollum è entrato in fase Gold, è tutto pronto per il debutto sul mercato fissato al 25 maggio 2023. Nell'attesa Daedalic Entertainment rivela anche quali sono i requisiti minimi e raccomandati per giocarsi al meglio l'Action/Adventure su PC.

Nello specifico, tra i requisiti raccomandati serve una RTX 3080 con DLSS Qualità e 32 GB di RAM per giocare The Lord of The Rings Gollum al massimo delle sue prestazioni tecniche, con 1440p e Ray Tracing attivo. Scendiamo maggiormente nei dettagli vedendo cosa serve per entrambe le opzioni:

Requisiti Minimi

OS - Windows 10 o 11

Processore - Intel i7-4770 o AMD Ryzen 5 1600

Memoria - 16GB di RAM

Scheda Grafica - GTX 1080 o RTX 2060

DirectX 11

Spazio libero - 45GB

Tra le note aggiuntive, si segnala che questa impostazione si basa su un preset Medio a 1080p, con Ray Tracing disattivato.

Requisiti Raccomandati

OS - Windows 10 o 11

Processore - Intel i3-6100 o AMD Ryzen 5 2600

Memoria - 32GB di RAM

Scheda Grafica - RTX 3080 con DLSS Qualità

DirectX 12

Spazio Libero - 45GB

Per ulteriori approfondimenti, non perdetevi il nostro provato di The Lord of the Rings Gollum, dove esprimiamo le sensazioni che l'opera sviluppata da Daedalic Entertainment ci ha trasmesso fin qui.