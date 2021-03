The Lord of the Rings Gollum: un teaser in attesa del Future Games Show

Daedalic Entertainment e Nacon hanno pubblicato un teaser di The Lord of the Rings Gollum, la clip anticipa novità sul gioco che verranno svelate questa sera in occasione del Future Games Show 2021.

The Lord of the Rings Gollum sarà al Future Games Show e più precisamente occuperà uno spazio nel pre show, per l'occasione gli sviluppatori mostreranno il gameplay del nuovo gioco ambientato nel mondo de Il Signore degli Anelli.

Seguiremo il Future Games Show in diretta su Twitch con una mini maratona che prenderà il via alle 21:00 e andrà avanti fino a oltre la mezzanotte. L'orario di inizio dello show è fissato per le 23:00 mentre il pre show inizierà alle 22:45, assicuratevi di sintonizzarvi sul nostro canale per non perdere neanche un secondo di questo evento.

The Lord of the Rings Gollum è atteso per il 2022 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch. Inizialmente previsto per quest'anno, il gioco non riuscirà ad arrivare nei negozi nel 2021 e Nacon e Daedalic hanno spostato il lancio così da avere più tempo per rifinire al meglio alcuni aspetti del progetto, anche in base a feedback (non del tutto positivi) ricevuti a seguito della prima presentazione pubblica del gioco.