The Lord of the Rings Gollum torna a mostrarsi con il primo video-gameplay

Presto si farà ritorno nella Terra di Mezzo: The Lord of the Rings Gollum ha una data d'uscita fissata per il primo settembre 2022 su PC e console PlayStation e Xbox, mentre arriverà su Nintendo Switch in un momento successivo ma comunque entro la fine dell'anno.

Eppure fin qui non sono ancora mai state mostrate sequenze di gameplay vere e proprie, lasciando spazio solo a trailer cinematografici e poco altro. Ma in occasione del Nacon Connect 2022 è finalmente arrivato il momento di vedere alcune sequenze tratte dal gioco vero e proprio, grazie al primo Gameplay Trailer andato in onda durante l'evento.

In verità non si è trattata di una presentazione approfondita, della durata di poco più di un minuto, ma quantomeno ci ha permesso di farci un primissima idea su cosa aspettarsi dal titolo sviluppato da Daedalic Entertainment. L'avventura con protagonista Gollum punterà forte sulle componenti stealth, con l'iconico personaggio che si muoverà silenziosamente attraverso gli scenari, evitando il confronto diretto con i nemici e cercando al contrario di distrarli con sassi o con altre risorse a sua disposizione.

Con l'uscita ormai vicina è altamente probabile che filmati più corposi sul nuovo gioco basato su Il Signore degli Anelli arriveranno nel corso delle prossime settimane. Nell'attesa potete intanto riguardare lo story trailer di Lord of the Rings Gollum mostrato ai Game Awards 2021, così da fare un ripasso anche sulla componente narrativa dell'avventura.