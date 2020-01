The Lord of the Rings Gollum uscirà anche su PS5 e Xbox Series X

Nonostane si sappia ancora poco, The Lord of the Rings - Gollum di Daedalic Entertainment è sicuramente uno dei giochi più attesi dagli amanti del fantasy. Presentato a marzo dello scorso anno come uno dei prodotti più ambiziosi della storia della compagnia tedesca, il titolo risulta essere previsto nel corso del 2021.

In sede di annuncio, Daedelic Entertainment non si era addentrata in dettagli specifici sulle piattaforme di destinazione, limitandosi a riferire che il gioco si trovava in sviluppo "per PC e tutte le console più importanti". Quest'oggi, in ogni caso, abbiamo scoperto un'informazione decisamente rilevante: a quanto pare, come riferito sulle pagine del numero 341 del mensile EDGE - che ha fatto discutere per il 6 assegnato a Death Stranding - The Lord of the Rings Gollum verrà pubblicato anche su PlayStation 5 e Xbox Series X. Il sospetto, in realtà, lo avevamo già avuto, visto l'anno di pubblicazione del gioco - ma una conferma non può che essere gradita.

Per chi non lo sapesse, The Lord of the Rings Gollum è descritto come un action/adventure fortemente incentrato sulla narrativa. L'avventura della creatura corrotta comincerà tra le mura di Barad-dûr, una fortezza di Mordor dove è tenuto prigioniero, per poi dipanarsi in un grande mappa di gioco nel corso di numerose quest, che lo vedranno interagire con personaggi amichevoli e non. Se volete saperne di più, vi consigliamo di leggere la nostra anteprima di Lord of the Rings - Gollum. Nel corso della stessa intervista concessa ad Edge, il CEO di Daedalic ha anche detto la sua sul possibile successo di PlayStation 5 e Xbox Series X.