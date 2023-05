The Lord of the Rings Gollum ha venduto pochissimo, quasi nulla, al lancio in UK

Secondo quanto riportato da Chris Dring di GamesIndustry, The Lord of the Rings Gollum non ha impressionato nelle classifiche britanniche, debuttando alla posizione numero 6 della classifica retail nella settimana di lancio.

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom mantiene la prima posizione nonostante un calo nelle vendite pari al 50% su base settimanale, il gioco Nintendo è vicino a raggiungere e superare Hogwarts Legacy per il titolo di gioco retail più venduto dell'anno (fino ad oggi) in Gran Bretagna. Nessuna sorpresa dunque per quello che è il gioco Nintendo venduto più rapidamente di sempre nella storia della compagnia.

The Legend of Zelda Breath of the Wild occupa la posizione numero 7 della Top 10 guadagnando posizioni spinto dal grande successo del sequel. The Lord of the Rings Gollum invece "sembra non aver venduto nulla", il gioco di Daedalic debutta in sesta posizione, Chris Dring fa notare però come il lancio sul mercato retail "sia stato comunque migliore rispetto a quello di LEGO 2K Drive."

Come evidenziato nella nostra recensione de Il Signore degli Anelli Gollum, l'opera presenta purtroppo numerosi problemi tecnici e strutturali, problematiche che hanno generato numerose recensioni negative da parte della stampa internazionale. Anche le vendite al lancio, a quanto pare, ne hanno risentito, almeno nel Regno Unito.