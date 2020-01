The Lord of the Rings Gollum: in un video tutte le novità sul gioco per PS5 e Xbox Series X

Grazie a un ricco coverage della rivista EDGE, abbiamo scoperto ulteriori dettagli sul nuovo gioco ambientato nell'universo de Il Signore degli Anelli e realizzato da Daedalic Entertainment, in uscita su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X.

Presentato durante il marzo dello scorso anno The Lord of the Rings Gollum si propone di porre il giocatore nei panni della nota creatura dell'universo tolkeniano il cui animo è stato nel tempo corroso dal potere dell'Anello. Personaggio complesso, caratterizzato da una forte dualità, che vede alternarsi e contrastarsi due distinte personalità: quella del violento Gollum a quelle del più timoroso Sméagol. Proprio questo conflitto interiore sembra essere un interessante elemento su cui farà leva il gameplay di The Lords of the Rings, che si presenta come un'avventura interamente single-player, all'interno della quale troveranno spazio elementi action, ma anche stealth e platform. Il gioco Di Daedalic è attualmente privo di una data di uscita precisa, ma resta atteso nel corso del 2021.



In seguito alle numerose informazioni emerse recentemente, inclusa la conferma che The Lords of the Rings Gollum arriverà anche su PS5 e Xbox Series X, la Redazione di Everyeye ha deciso di raccogliere tutte le novità in un video dedicato. Come da tradizione, potete trovarlo direttamente in apertura a questa news: vi auguriamo dunque una buona visione!