The Lord of the Rings Gollum è su Xbox Game o PlayStation Plus al lancio?

The Lord of the Rings Gollum esce a maggio 2023 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S, ma il gioco sarà disponibile al lancio anche nei cataloghi di Xbox Game Pass o PlayStation Plus oppure no?

La risposta è no, The Lord of the Rings Gollum non è previsto su Xbox Game Pass, Game Pass Ultimate, PlayStation Plus Essential, Extra o Premium al day one, dunque per giocare con il nuovo videogioco de Il Signore degli Anelli bisognerà necessariamente acquistarlo in versione fisica o digitale.

Come diciamo sempre in questi casi, nulla vieta che in futuro Gollum possa fare il suo debutto nei vari servizi in abbonamento, per quanto riguarda il lancio però Daedalic Entertainment non ha annunciato nulla in merito, limitandosi a rivelare la data di uscita e le varie edizioni disponibili.

Gollum esce il 25 maggio su PC e su tutte le console PlayStation e Xbox, mentre non è previsto l'arrivo del gioco su Nintendo Switch. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra anteprima di The Lord of the Rings Gollum, abbiamo avuto modo di provare il gioco recentemente, ricavandone sensazioni contrastanti a causa di un comparto tecnico non eccelso e di meccaniche di gioco non sempre a fuoco.