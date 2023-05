The Lord of the Rings Heroes of Middle-Earth: è gratis il GDR mobile nella Terra di Mezzo

Siete pronti per tornare nella Terra di Mezzo? No, non stiamo per parlarvi di Gollum l'attesa avventura stealth in arrivo a fine mese su PC e console, bensì di The Lord of the Rings: Heroes of Middle-Earth, un nuovo gioco di ruolo strategico free-to-play per dispositivi mobili iOS e Android.

Già disponibile al download gratuito su App Store e Google Play, The Lord of the Rings: Heroes of Middle-Earth si presenta come un gioco di ruolo impreziosito da elementi strategici a turni e un ampio spettro di personalizzazioni. Nel corso di una serie di avventure calate nella mitologia imbastita da Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit, siete chiamati a collezionare un vasto numero di personaggi, tra i quali sia gli eroi (come Frodo e Gandalf il Bianco) sia villain (come Orchi, Goblin, Troll e Nazgül). Combinando tra loro i vari personaggi, ognuno dotato di abilità e velleità specifiche, potrete assemblare delle squadre uniche e adatte a differenti stili di gioco.

The Lord of the Rings: Heroes of Middle-Earth | Link per il downlod gratis

Electronic Arts, che si occupa dello sviluppo e della distribuzione The Lord of the Rings: Heroes of Middle-Earth, ha promesso di supportarlo costantemente mediante la pubblicazione di nuovi contenuti narrativi, personaggi aggiuntivi ed eventi su base regolare. Godetevi il trailer in apertura di notizia e poi procedete al download sul vostro dispositivo mobile: una prova gratuita non si nega a nessuno.