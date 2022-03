The Lord of the Rings Online, 15 anni di Terra di Mezzo: espansioni gratis e nuova Contea

Dall'esordio di The Lord of the Rings: Online nel corso dell'ormai lontano 2006, sono ormai trascorsi la bellezza di 15 anni, ma l'avventura videoludica dedicata al mondo di J.R.R. Tolkien continua a vivere.

Per celebrare il XV anniversario del titolo, in effetti, il team di sviluppo ha preparato una sorpresa decisamente speciale. Un nuovo aggiornamento renderà disponibile, per la prima volta da anni, una nuova area all'interno di questa Terra di Mezzo digitale. La scelta degli autori è ricaduta sullo Yondershire, una parte sino ad ora inesplorata della celebre Contea. Popolata dal ramo Sackville-Baggins della comunità Hobbit, quest'ultima è ora pronta per essere scoperta dai giocatori di The Lord of the Rings: Online.



Per l'occasione, inoltre, fa ritorno nell'MMO anche l'Anniversary Festival, con tanto di nuova quest da portare a termine. La missione non poteva che riguardare l'organizzazione di uno spettacolare show pirotecnico, destinato a illuminare la Contea con centinaia di fuochi d'artificio. Ma non è ancora finita, con interessanti annunci legati anche ai contenuti di The Lord of the Rings: Online. Presto, in particolare, il programma VIP includerà le espansioni dedicate a Mordor, Minas Morgul e alla War of Three Peaks.



Infine, il team di sviluppo ha comunicato molteplici cambiamenti per lo store in-game, oltre alla decisione di rendere gratuiti tantissimi contenuti. Ora, tutti i giocatori potranno giocare senza alcun costo come Rune-keepers, Wardens e Beornings. Infine, la novità principale rende gratuite tutte le espansioni pubblicate in The Lord of the Rings: Online sino al 2007, incluso il DLC dedicato al Fosso di Elm.



Nel frattempo, l'universo di Tolkien è pronto a tornare in scena in nuove declinazioni, delle quali abbiamo avuto un assaggio con lo story trailer di The Lord of the Rings: Gollum e il trailer della serie TV Amazon de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere.