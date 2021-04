The Lord of the Rings Online, raggiungere il level cap cucinando? È possibile!

Mentre trovano sempre maggiore diffusione i report legati alla cancellazione del MMORPG dedicato a Il Signore degli Anelli in sviluppo presso gli Amazon Studios, gli appassionati dell'opera di J.R.R. Tolkien proseguono le proprie avventure in The Lord of the Rings Online.

E un giocatore in particolare ha deciso di cimentarsi in un'impresa alquanto peculiare. All'interno del titolo, il massimo livello raggiungibile dagli avventurieri corrisponde è fissato a 130. Le modalità per incrementare la propria esperienza sono ovviamente molteplici, ma tra questi spicca ovviamente l'impegno in combattimento. Per chi però non avesse volontà di acquisire dimestichezza con armi e arti magiche, c'è - a quanto pare - una via alternativa, che pare particolarmente adatta agli aspiranti eroi hobbit.



Il giocatore di The Lord of the Rings Online attivo nel titolo come "Cookingwithsim" ha infatti attirato la curiosità dei frequentatori di Reddit. Sul noto forum, ha trovato spazio il suo peculiare test, che ha visto l'utente cercare di raggiungere il livello 130 senza alcun impegno in combattimenti o esplorazioni. Per circa 8 mesi, l'aspirante hobbit ha invece preferito darsi da fare in cucina, dedicandosi alla preparazione di torte. L'attività è stata supportata dalla compagnia di amici avventurieri del giocatore, che si sono divertiti a proporgli sempre più traguardi nel corso delle loro sessioni in The Lord of the Rings Online. Il gruppo, racconta Cookingwithsim, ha così alleviato parte dello stress dovuto alla quarantena imposta dalla crisi sanitaria internazionale.



