The Lord of the Rings Return to Moria in azione: screenshot per il gioco a tema Tolkien

In occasione del (non)E3 2022, il team di Free Range Games ha condiviso a sorpresa il primo trailer di The Lord of the Rings: Return to Moria, nuova produzione vidoeludica ispirata all'immaginario di J.R.R. Tolkien.

In questa inaspettata trasposizione della mitologia della Terra di Mezzo, i giocatori saranno chiamati ad esplorare le Montagne Nebbiose. Convocati da nientemeno che Gimli in persona, si potrà partire alla scoperta delle profondità di Moria, assumendo il controllo di una intrepida compagnia di nani. Con un gameplay di stampo survival, The Lord of the Rings: Return to Moria propone un mondo sotterraneo generato in maniera procedurale, nel quale recuperare splendenti tesori, mentre si combatte con l'Oscurità.

Nel corso di una tavola rotonda - che potete visionare in apertura - volta a celebrare il Durin's Day, Freerange Games ha offerto i primi dettagli sulla produzione, che ha mostrato in azione in una ricca selezione di concept art e screenshot inediti. Ambientato nel corso della Quarta Era della Terra di Mezzo, The Lord of the Rings: Return to Moria offrirà la possibilità di personalizzare il proprio nano tramite un ambizioso Comprenhensive Dwarf Creator, offrendo uno spaccato della società dei nani aderente al materiale letterario originale.

Per maggiori dettagli sulla produzione ispirata al Signore degli Anelli, ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare un'anteprima di The Lord of the Rings: Return to Moria, a firma di Antonello "Kirito" Bello.