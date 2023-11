The Lord of the Rings Return to Moria anche su PS4 e Switch? Indizi dal Brasile

The Lord of the Rings Return to Moria è attualmente disponibile su PC e si appresta ad esordire su PlayStation 5 il prossimo 5 dicembre, mentre la versione Xbox Series X/S è attualmente prevista nella prima metà del 2024. Ma il survival incentrato su Il Signore degli Anelli potrebbe sbarcare anche su altre piattaforme.

La rating board brasiliana avrebbe infatti rivelato l'esistenza delle versioni PlayStation 4 e Nintendo Switch di The Lord of the Rings Return to Moria, attualmente mai annunciate in via ufficiale dallo sviluppatore Free Range Games o dal publisher North Beach Games. Dall'ente di classificazione brasiliano non emergono tuttavia ulteriori dettagli su queste due edizioni, né tantomeno una possibile finestra di lancio sulle piattaforme Sony e Nintendo.

A meno di errori, a questo punto non sono da escludere novità da parte degli autori sul possibile arrivo del gioco anche su altri sistemi oltre a quelli già noti. Per i fan de Il Signore degli Anelli si tratta di un gioco potenzialmente interessante considerato inoltre che in The Lord of the Rings Return to Moria c'è anche Gimli interpretato sempre da John Rhys-Davies.

Tuttavia, dalla nostra recensione di The Lord of the Rings Return to Moria in versione PC abbiamo messo in evidenza anche le sue lacune, non ritenendolo allo stesso livello dei migliori survival in circolazione. Un prodotto dunque che potrebbe attirare l'attenzione solo dei fan più sfegatati del franchise.