The Lord of the Rings Return to Moria: Il Signore degli Anelli torna con un nuovo gioco

La Summer Game Fest continua a riservare sorprese, e lo fa tramite l'annuncio di The Lord of the Rings: Return to Moria, la nuova trasposizione videoludica delle celebri opere fantasy di J.R.R. Tolkien.

Sviluppato da Free Range Games e pubblicato da North Beach Games, The Lord of the Rings: Return to Moria è descritto come un action survival che porta i giocatori oltre i libri nella Quarta Era della Terra di Mezzo, il mondo fantasy creato da J.R.R. Tolkien. Evocati sulle Montagne Nebbiose da Lord Gimli Lockbearer, i giocatori prendono il controllo di una compagnia di Nani incaricati di reclamare le spoglie perdute dalla patria nanica di Moria, nota come Khazad-dûm o Dwarrowdelf, nelle profondità sotto i loro piedi. La loro ricerca richiederà forza d'animo, scavando nelle profondità delle Miniere di Moria per recuperare i suoi tesori. I giocatori uniranno le forze per sopravvivere, creare, costruire ed esplorare le iconiche miniere tentacolari. Spedizionieri coraggiosi dovranno essere vigili mentre attendono misteriosi pericoli.

Il regno nanico di Moria è generato proceduralmente, dunque non ci saranno due avventure uguali fra loro e ogni spedizione è percorribile da soli o online con i compagni. I giocatori possono recuperare materiali per creare equipaggiamento e risorse maggiori, ma dovrete prestare attenzione: il rumore causato nella quiete profondo dall'attività mineraria minaccia di risvegliare i pericoli sottostanti, e dove c'è rumore, c'è combattimento.

The Lord of the Rings: Return to Moria arriverà nel corso della primavera del 2023 su PC via Epic Games Store.