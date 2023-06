The Lord of the Rings Return to Moria: nuovo trailer e finestra di lancio annunciata

Nella ricca rassegna di giochi mostrati in occasione del Summer Game Fest 2023 trova spazio anche The Lord of the Rings Return to Moria. Dopo lo sfortunato esordio di The Lord of the Rings Gollum, il mondo fantasy di J.R.R. Tolkien prova a rilanciarsi nel mondo del gaming con il survival coop di Free Range Games.

The Lord of the Rings: Return to Moria narra le nuove avventure dei Nani che tentano di recuperare il controllo di Moria, la loro leggendaria dimora al di sotto delle Montagne Nebbiose. I giocatori si uniranno per sopravvivere, creare ed esplorare le iconiche miniere ricche di pericoli. Gli avventurieri coraggiosi dovranno muoversi con attenzione per non soccombere di fronte ai misteriosi pericoli che li attendono.

In Lord of the Rings Return to Moria dovremo fare buon uso delle risorse, cacciare, raccogliere il cibo e gestire i momenti di sonno, la temperatura e i livelli di rumore. Potremo sfruttare sistemi dinamici per illuminare la scena e proseguire in modo sicuro nell'oscurità. Nel corso dell'avventura scopriremo e libereremo nuove zone per dare vita a un'architettura su grande scala, lasciandoci guidare dalla creatività per costruire basi da zero o rimodellare l'ambiente circostante. Nelle profondità delle Miniere di Moria troveremo varie ambientazioni generate proceduralmente, ricche di risorse e misteri e pericoli, per un'esperienza di gioco sempre diversa. Return to Moria permette di giocare in solitaria o in gruppo con otto amici nel multigiocatore cooperativo online.

The Lord of the Rings sarà disponibile su PC (via Epic Games Store), PS5 e Xbox Series X|S nel corso della stagione autunnale di quest'anno (precedentemente era atteso durante la primavera). Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo alla nostra Anteprima di The Lord of the Rings Return to Moria.