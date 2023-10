The Lord of the Rings Return to Moria: la versione PS5 rinviata, su PC è Gold

Il publisher North Beach Games e gli sviluppatori di Free Range Games sono lieti di annunciare che la versione PC di The Lord of the Rings: Return to Moria è entrata in fase Gold, ed è quindi pronta alla fase di distribuzione. Lo stesso, però, non può dirsi dell'edizione PlayStation 5, che invece ha subito un rinvio.

North Beach e Free Range hanno comunicato che, inizialmente prevista al lancio il 24 ottobre, la versione PS5 del nuovo titolo ispirato ai romanzi di J.R.R Tolkien arriverà sull'ammiraglia di Sony soltanto il 5 dicembre. La versione PC di The Lord of the Rings: Return to Moria, come detto, vede invece concludersi il suo sviluppo, e verrà distribuita come da programma il 24 ottobre al prezzo di 35,99 euro esclusivamente tramite Epic Games Store. Per quanto riguarda le edizioni per console Xbox Series X|S, gli sviluppatori di Free Range Games stanno continuando a lavorarci e prevedono di debuttare sulle piattaforme Microsoft nei primi mesi del prossimo anno.

In attesa di mettere le mani sulla versione definitiva del gioco, e del suo arrivo su console PlayStation e Xbox, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di The Lord of the Rings Return to Moria, un nuovo survival crafting ambientato nella Terra di Mezzo.