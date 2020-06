The Lord of the Rings Rise to War annunciato da WB Games e NetEase

Il colosso cinese NetEase e Warner Bros Interactive Entertainment hanno annunciato una partnership per la produzione di The Lord of the Rings Rise to War, nuovo gioco basato sulla celebre saga di J.R.R Tolkien.

The Lord of the Rings Rise to War sarà sviluppato da uno studio di NetEase con base ad Hong Kong, al momento purtroppo non ci sono molti dettagli sul progetto, la partnership permetterà a NetEase di lavorare con un brand di alto prestigio per il mercato occidentale dopo le collaborazioni con Marvel Games e Pokemon Company degli scorsi anni che hanno dato vita a giochi mobile di buon successo.

NetEase sta conquistando sempre maggiori quote di mercato in Occidente e dopo aver conquistato la Cina l'obiettivo è ora quello di espandersi in Europa e Nord America. Nelle scorse settimane la compagnia ha fondato anche uno studio di sviluppo in Giappone specializzato nella produzione di giochi AAA per PlayStation 5 e Xbox Series X.

Il nuovo gioco mobile de Il Signore degli Anelli è attualmente in lavorazione per iOS e Android e dovrebbe uscire entro la fine dell'anno, gratuito con supporto per le microtransazioni.