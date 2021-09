The Lord of the Rings Rise to War: il kolossal mobile di NetEase sbarca su iOS e Android

A oltre un anno di distanza dal reveal di The Lord of the Rings Rise to War, il colosso cinese NetEase provvede alla pubblicazione su App Store, Google Play e Galaxy Store dell'ambizioso strategico per tablet e smartphone basato su Il Signore deli Anelli.

L'esperienza confezionata da NetEase ripropone gli scenari e gli eventi vissuti dai personaggi dell'ormai iconica trilogia cinematografica di Peter Jackson, come ribadiscono gli stessi sviluppatori asiatici con le immagini che accompagnano il lancio su mobile di Rise to War.

Ciascun giocatore del nuovo titolo free to play per iOS e Android di The Lord of the Rings dovrà combattere nella Guerra dell'Anello assumendo il controllo di un insediamento da costruire e fortificare in vista delle battaglie campali da combattere contro gli eserciti di Sauron. L'infrastruttura del proprio insediamento determina l'efficiacia e l'incisività delle proprie tattiche, con edifici studiati per evolvere la forza d'attacco e le caratteristiche delle unità.

La natura gestionale del titolo sarà poi enfatizzata dalla necessità di arruolare eserciti composti da lancieri, arcieri, cavalieri, creature fantastiche e bestie terrificanti: come Sovrintendente della Terra di Mezzo, dovremo quindi avventurarci in un vasto mondo ed espandere il proprio territorio formando una Compagnia e gestendo corpi di spedizione, assalti e attività legate all'acquisizione di materie prime e risorse preziose.

Tra gli scenari da visitare, non mancheranno la nobile Minas Tirith e la terrorizzante Barad-dur, oltre a tutte le altre regioni che imperlano la dimensione fantasy plasmata dal genio di J.R.R. Tolkien. Date perciò un'occhiata alle immagini e al video di The Lord of the Rings Rise to War e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo progetto.