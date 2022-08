The Lords of the Fallen annunciato: primo trailer ufficiale per il GDR dark fantasy

Dopo una lunga attesa, CI Games ha approfittato della vetrina offerta dalla Opening Night Live della Gamescom 2022 per mostrare il primo trailer ufficiale di Lords of the Fallen. La serie action si prepara a tornare su PC e console con un nuovo capitolo ricco di novità per gli appassionati di GDR dark fantasy.

Dopo essere rimasto nell'ombra per anni, il progetto è stato presentato con il primo filmato ufficiale, che potete gustarvi in cima alla notizia. Stando alle informazioni precedentemente diffuse da CI Games, The Lords of the Fallen è sviluppto in Unreal Engine 5, con il gioco che si svolge più di mille anni dopo gli eventi del primo episodio. I giocatori possono prepararsi per una nuova avventura in un mondo vasto e interconnesso, più di cinque volte più grande del gioco originale. The Lords of the Fallen è pieno di missioni NPC, personaggi avvincenti e una ricca narrativa in cui i giocatori dovranno creare il proprio eroe prima di affrontare la campagna single player. Avranno anche la possibilità di invitare un secondo giocatore a unirsi nel viaggio per affrontarlo in in cooperativa online senza soluzione di continuità.

"Un vasto mondo ti aspetta nel nuovo GDR d'azione dark fantasy The Lords of the Fallen. Vesti i panni di uno dei mitici Crociati Oscuri e avventurati in un'epica missione nel tentativo di sconfiggere una volta per tutte il Dio demoniaco Adyr". Per ulteriori informazioni potete visitare la pagina Steam del gioco.

The Lords of the Fallen è in arrivo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S nel corso del 2023.