The Lords of the Fallen avrà un boss quasi identico a Malenia di Elden Ring

Dopo la presentazione di un nuovo gameplay trailer di The Lords of the Fallen a fine 2022, CI Games e Hexworks tornano a fornirci qualche piccolo dettaglio sul nuovo action-RPG dark fantasy incaricato di dare nuova vita al franchise nato nel 2014.

Nel corso di una recente intervista concessa ai microfoni di Edge Magazine, Cezar Virtosu, creative director presso Hexworks (che sta affiancando CI Games nello sviluppo) ha sottolineato quanto importante sia stato per loro l'arrivo di Elden Ring sul mercato, e quanto influente sia FromSoftware per il loro lavoro.

Il team di The Lords of the Fallen si è "preparato all'impatto" quando Elden Ring è stato pubblicato a febbraio dello scorso anno. Il gioco diretto da Hidetaka Miyazaki aveva colpito particolarmente gli sviluppatori quando è stato mostrato nel suo primo, spettacolare trailer.

Virtosu ha inoltre svelato come uno dei boss che sarà presente in The Lords of the Fallen sarà "quasi identico a Malenia", che possiamo definire senza troppe esitazioni come il boss più ostico di tutto Elden Ring, e sicuramente tra i più iconici dell'action-RPG di FromSoftware. Non è chiaro se qui si parli di una somiglianza estetica o se il paragone faccia più riferimento alle meccaniche di gameplay, o persino entrambi gli aspetti.

È evidente che la serie di The Lords of the Fallen deve molto alla serie Souls e a tutta la recente produzione FromSoftware: "Miyazaki è nostro padre e nostro nonno... Senza di lui, non avremmo neppure un lavoro", ha scherzosamente chiosato Virtosu.

In attesa di saperne di più sull'action dark fantasy, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di The Lords of the Fallen.