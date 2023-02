The Lords of the Fallen sarà 'Dark Souls 4.5': tra Elden Ring e The Legend of Zelda

Il mondo in Unreal Engine 5 di The Lords of the Fallen sta progressivamente prendendo vita presso gli studi di CI Games, che descrive l'Action RPG come una sorta di "Dark Souls 4.5".

Intervistato dalla redazione di Edge, il direttore creativo Cezar Virtosu ha ribadito come le opere di FromSoftware rappresentino per il team una delle fonti d'ispirazione principale. Un processo di omaggio artistico che tuttavia ha sorpreso gli stessi autori per la propria inaspettata intensità! Il riferimento è al reveal di Elden Ring, avvenuto quando The Lords of the Fallen era ormai già in sviluppo da diverso tempo.

Cezar Virtosu ha infatti ricordato come nel filmato fosse presente uno dei boss destinati a ostacolare i Senzaluce. Proprio quest'ultimo, ha svelato il direttore creativo, risultava incredibilmente simile a uno dei boss confezionati per The Lords of the Fallen, sia nell'estetica sia nell'arma impugnata! Una coincidenza sorprendente, che lasciò spiazzati e onorati gli sviluppatori spagnoli. I videogiocatori sono dunque avvisati: un boss simile a Malenia sarà incluso in The Lords of the Fallen!



Atteso su PC, PS5 e Xbox Series X|S, l'Action RPG reinterpreterà inoltre anche una delle meccaniche più celebri di The Legend of Zelda: A Link to the Past. Grazie al reame dell'ombra, i giocatori di The Lords of the Fallen si troveranno ad agire su due piani dimensionali differenti, ma in grado di influenzarsi l'uno con l'altro.