The Lords of the Fallen: il mondo dark fantasy nel Gameplay Trailer su Unreal Engine 5

Nella cornice mediatica dei The Game Awards 2022, i ragazzi di Hexworks e CI Games riaprono una finestra sull'universo dark fantasy di The Lords of the Fallen su Unreal Engine 5 con un trailer ricco di spunti sulle ambientazioni da esplorare e sulle creature da affrontare.

Il sequel della serie action ruolistica inaugurata nel 2014 da Deck13 Interactive ci condurrà in un mondo dilaniato da una guerra scatenata da Adyr, una divinità demoniaca ansiosa di incenerire ogni essere umano.

Il compito affidato al nostro alter-ego, un membro della casta dei Dark Crusaders, sarà perciò estremamente difficile: basta dare un'occhiata al Gameplay Reveal di The Lords of the Fallen per farsi un'idea dell'esperienza a tinte hardcore da vivere visitando le lande desolate di questo action GDR su Unreal Engine 5.

Il lancio della nuova avventura dark fantasy di Hexworks e CI Games su Unreal Engine 5 dovrebbe avvenire nel 2023 esclusivamente su piattaforme di ultima generazione, e quindi solo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Cosa ne pensate del Gameplay Reveal di The Lords of the Fallen? Fatecelo sapere con un commento, ma prima vi consigliamo di dare un'occhiata al video reveal del sequel di Death Stranding, DS2.