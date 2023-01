The Lords of the Fallen, nuove immagini: il GDR dark fantasy risplende su Unreal Engine 5

Dopo aver descritto The Lords of the Fallen come un Dark Souls 4.5, il team Hexworks di CI Games cattura le attenzioni degli appassionati di action GDR con una ricca galleria immagini che testimonia, semmai ve ne fosse ancora bisogno, la bontà grafica di questa avventura dark fantasy su Unreal Engine 5.

Il nuovo capitolo della saga action soulslike di CI Games ci catapulterà in un mondo interconnesso di oscurità e caos, un'ambientazione cinque volte più grande di quella esplorata dai cavalieri del gioco originario.

Gli ultimi scatti condivisi da Hexworks ritraggono alcuni degli spaventosi biomi che imperleranno la mappa di The Lords of the Fallen, con battaglie contro boss colossali, combattimenti rapidi e tanti segreti da scoprire facendo la spola tra il regno dei vivi e quello dei morti dominato da dio demoniaco Adyr e dalle sue schiere di creature.

Nel corso dell'avventura avremo modo di personalizzare ed evolvere ogni equipaggiamento, abilità e potere del nostro alter-ego, con nove classi tra cui scegliere per sfruttare al meglio un'infinità di armi, incantesimi e attributi.

Il lancio di The Lords of the Fallen è previsto nel 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Volete saperne di più su questo soulslike a tinte oscure? Sulle pagine di Everyeye.it potete leggere questo nostro speciale su The Lords of the Fallen, il dark fantasy tra sequel e reboot.