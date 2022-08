The Lords of the Fallen: oscurità e mostri deformi nei primi artwork del GDR dark fantasy

The Lords of the Fallen si è finalmente mostrato con il primo trailer ufficiale all'Openening Night Live della Gamescom 2022. Il titolo, che pare porsi a metà tra un sequel diretto e un reboot, è fortemente influenzato dallo stile dark fantasy, come dimostra la prima galleria di artwork diffusa dalla compagnia di sviluppo.

Il trailer mostrato nel corso della kermesse di Colonia ha sin da subito messo in evidenza i toni tetri e oscuri di cui l'action-GDR è intriso. I suggestivi artwork che vi abbiamo riportato in calce alla notizia non fanno che rafforzare questa impressione: le ambientazioni desolate insieme ai mostri deformi e putrescenti dipingono un quadro estetico decadente e di forte impatto, che sembra trarre grande influenza dagli ultimi action-GDR prodotti da FromSoftware. Per conoscere meglio il mondo di The Lords of the Fallen e le minacce che si celano all'interno delle sue ambientazioni dobbiamo necessariamente attendere maggiori informazioni da parte di CI Games, ma il cambio di direzione rispetto al primo capitolo della serie sembra essere piuttosto netto. Cosa ne pensate di queste prime illustrazioni condivise dagli sviluppatori?

Nell'attesa del debutto fissato al 2023 su PC e console PlayStation 5 e Xbox Series X|S, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di The Lords of the Fallen per ulteriori approfondimenti sull'action-GDR dark fantasy.